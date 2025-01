FÜRTH. (41) Zwischen Freitagabend (10.01.2025) und Montagmorgen (13.01.2025) brachen Unbekannte in ein Behördengebäude in der Fürther Oststadt ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zu dem Gebäude der Bundesagentur für Arbeit in der Kurgartenstraße. Im Innenraum durchsuchten sie mehrere Büros, brachen teilweise versperrte Möbel auf und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Zudem verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürth veranlasste eine Spurensicherung am Tatort und übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, die über das Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl