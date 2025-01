DEGGENDORF, BAB A3. Am 11.01.2025 stellten Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf im Rahmen einer Kontrolle an der A3 zwei in Großbritannien gestohlene Lexus fest. Beide Fahrer befinden sich in Haft.

Den Fahndern fielen die beiden Fahrzeuge gegen 01.15 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Österreich auf. Beide Fahrzeuge sollten am Parkplatz Kronawitt angehalten werden. Einer der beiden Lexus allerdings ignorierte die Anhaltezeichen, konnte aber von einer Streife der Polizeiinspektion Deggendorf an einem Rastpark in Hengersberg wieder aufgenommen werden.

Im Rahmen der Kontrollen stellte sich heraus, dass beide Fahrzeugidentnummern (FIN) gefälscht und die jeweiligen Typenschilder nachträglich angebracht wurden. Zudem wurden die beiden Fahrzeuge im Wert eines höheren 5-stelligen Eurobetrages Ende Dezember bzw. Anfang Januar in Großbritannien als gestohlen gemeldet. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und die beiden rumänischen Fahrer im Alter von 34 sowie 40 Jahren vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizeistation Deggendorf haben die Ermittlungen übernommen. Die beiden Beschuldigten wurden gestern (12.01.2025) am Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Gegen sie wurden Haftbefehle wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Hehlerei erlassen. Die beiden Männer wurden in bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Veröffentlicht: 13.01.2025, 14.20 Uhr