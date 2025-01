A9 / BERG, LKR. HOF. Beamte der Verkehrspolizei Hof kontrollierten am Samstagnachmittag einen Seat und fanden dabei Drogen und Dopingmittel bei den spanischen Insassen. Die Kripo Hof ermittelt.

Um 14.20 Uhr stoppten die Polizisten das Fahrzeug mit spanischer Zulassung an der Rastanlage Frankenwald-West bei Berg. Bei der Überprüfung des 24-jährigen Fahrers und seines 34-jährigen Beifahrers fanden sie in der Kleidung beider Männer sowie im Fußraum des Seat Cannabis im hohen dreistelligen Grammbereich und Anabolika in Tablettenform.

Die Beamten stellten die Drogen und die Tabletten sicher und ordneten eine Blutentnahme bei dem 24-jährigen Mann an, da er im Verdacht steht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Auf die Durchreisenden mit Wohnsitz in Berlin kommen darüber hinaus Strafverfahren wegen des Besitzes von Dopingmitteln in nicht geringer Menge sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.