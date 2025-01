ALLERSBERG. (38) Während eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus in Allersberg (Lkrs. Roth) ergriffen zwei bislang unbekannte Männer am Sonntagabend (12.01.2025) die Flucht, nachdem sie vom Bewohner des Hauses überrascht worden waren. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Wahrnehmungen zu dem Einbruch gemacht haben.



Der 60-jährige Bewohner eines Einfamilienhauses in der Polsdorfer Straße war gegen 18:45 Uhr durch verdächtige Geräusche auf die beiden Einbrecher aufmerksam geworden. Diese hatten sich über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen verschafft. Als die beiden unbekannten Männer auf den Hausbesitzer trafen, ergriffen sie die Flucht. Zuvor war es ihnen allerdings bereits gelungen, Schmuck und Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro an sich zu nehmen.

Die Polizeiinspektion Hilpoltstein fahndete mit mehreren Streifen nach den Einbrechern, konnte die beiden Männer allerdings nicht mehr festnehmen. Unterdessen führten Beamte des Kriminaldauerdienstes am Tatort eine Spurensicherung durch.

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Personen, denen im Bereich der Polsdorfer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Konrad / mc