70. Versuchter Einbruch in Ladengeschäft – Haidhausen

Am Sonntag, 12.01.2025, gegen 15:30 Uhr, bemerkte ein Passant, dass die Scheibe der elektronischen Schiebetür eines Ladengeschäfts gesprungen war und die Türe einen Spalt weit offen stand. Er verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Es stellte sich heraus, dass sich in der Zeit von Samstag, 11.01.2025, gegen 15:00 Uhr bis Sonntag, 12.01.2025, gegen 15:30 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Ladengeschäft verschafft hatten. Die dortigen Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ein vorhandener Tresor wurde ebenfalls angegangen, jedoch nicht geöffnet.

Im Anschluss verließen der oder die Täter unerkannt das Ladengeschäft und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände entwendet. Am Gebäude entstand Sachschaden. Vor Ort wurden durch die verständigen Polizeibeamten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Weißenburger Straße, Metzstraße, Lothringerstraße, Weißenburger Platz (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

71. Einbruch in Einfamilienhaus – Ramersdorf

Am Sonntag, 12.01.2025, zwischen 15:15 Uhr und 18:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Der oder die bislang unbekannten Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Als die Anwohner nach ihrer Rückkehr den Einbruch bemerkten, verständigten sie den Polizeinotruf 110. Durch die Polizeibeamten wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der oder die Täter entwendeten Gegenstände in Höhe eines fünfstelligen Betrags.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Frauenchiemseestraße, Bernauer Straße, Hohenaschauer Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

72. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Solln

Am Sonntag, 12.01.2025, gegen 07:30 Uhr, wurden im Bereich Paul-Klee-Straße, Heinleinstraße und Lochhamer Straße jeweils brennende Mülltonnen festgestellt. Die Brände griffen teilweise auf angrenzende Hecken über. Sie wurden jeweils von Anwohnern entdeckt, die auch die Feuerwehr verständigten.

Durch die Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die bisher nicht zur Ergreifung des oder der bislang unbekannten Täter führten.

Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Paul-Klee-Straße, Heinleinstraße und Lochhamer Straße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

73. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Isarvorstadt

Am Montag, 13.01.2025, gegen 00:10 Uhr, entzündeten drei bislang unbekannte Täter im Bereich der Wittelsbacherstraße und der Wittelsbacher Brücke dort zur Entsorgung abgelegte Christbäume. Die unbekannten Täter zogen die Christbäume zunächst von der Ablageörtlichkeit auf die Fahrbahn, wo sie die Bäume in Brand setzten. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht.

Passanten, die das Vorgehen beobachteten, verständigten die Feuerwehr und die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der unbekannten Täter.

Durch den Brand wurde auch die Fahrbahndecke beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wittelsbacher Straße und Wittelsbacher Brücke (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

74. Körperverletzungsdelikt – Neuhausen

Am Freitag, 10.01.2025, gegen 23:30 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mehrere Mitteilungen von Passanten über eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Rotkreuzplatzes.

Vor Ort wurden drei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren, jeweils mit Wohnsitzen in München, festgestellt. Die drei Jugendlichen waren jeweils verletzt und wurden im weiteren Verlauf mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der polizeilichen Abklärungen vor Ort stellte sich heraus, dass es nach derzeitigem Kenntnisstand im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Jugendlichen und vier weiteren Jugendlichen, im Alter zwischen 15 und 20 Jahren, jeweils mit Wohnsitzen in den Landkreisen München, Erding und Ebersberg, sowie in Baden-Württemberg gekommen war. Diese konnten ebenfalls vor Ort angetroffen werden.

Die Ursache der Auseinandersetzung, sowie die Details zu deren Ablauf sind noch nicht genau bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 23.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rotkreuzplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Für eine rasche und umfassende Aufklärung bittet die Polizei um Ihre aktive Mithilfe. Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens gegen 23:30 Uhr gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über unser Upload-Formular zur Verfügung zu stellen, welches unter folgendem Link erreichbar ist:

Medienuploadportal

75. Raubdelikt – Isarvorstadt

Am Samstag, 11.01.2025, zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr, war ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß auf einem Platz in der Isarvorstadt unterwegs. Dort wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen, die sich als Polizeibeamte ausgaben.

Nachdem sie dem 26-Jährigen zunächst vehement eine angebliche Personenkontrolle angekündigt hatten, hielten sie ihn fest und durchsuchten seine Taschen. Die Täter entnahmen hieraus den Geldbeutel des 26-Jährigen und entwendeten daraus Bargeld sowie eine Bankkarte. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Innenstadt.

Der 26-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Er begab sich am Folgetag zu einer Münchner Polizeiinspektion und erstattete dort Anzeige.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 21 übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, arabisches Erscheinungsbild, ca. 20-25 Jahre alt, 180 cm, athletisch, kurze, wellige Haare mit Mittelscheitel, Vollbart, akzentfreies Deutsch, Daunenmantel

Täter 2: männlich, arabisches Erscheinungsbild, ca. 20-25 Jahre alt, 180 cm, athletisch, Daunenjacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bob-van-Benthem-Platz, Morassistraße, Kohlstraße und Erhardtstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.