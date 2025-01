FÜRTH. (37) Am Montagmorgen (13.01.2025) kam es nach einem möglichen Sexualdelikt zu einem Polizeieinsatz in der Fürther Innenstadt. Spezialeinsatzkräfte nahmen einen 49-jährigen Tatverdächtigen in einer Wohnung fest.



Kurz vor 08:00 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung ein, wonach sich möglicherweise in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gustav-Schickedanz-Straße ein Sexualdelikt ereignet habe. Der tatverdächtige Mann solle sich noch in der Wohnung befinden und möglicherweise bewaffnet sein.

Da nicht auszuschließen war, dass der Tatverdächtige im Besitz einer Schusswaffe ist, sperrten die alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Fürth die Gustav-Schickedanz-Straße vorsorglich für den Straßenverkehr und verständigten das Spezialeinsatzkommando (SEK).

Gegen 09:00 Uhr verschaffte sich das Spezialeinsatzkommando Zutritt zu der betreffenden Wohnung und nahm den 49-jährigen Tatverdächtigen fest. Hierbei stellten die Beamten eine Schreckschusspistole sicher. Im Verlauf des Einsatzes kamen keine Personen zu Schaden.

Die Gustav-Schickedanz-Straße war von 08:00 Uhr bis circa 09:30 Uhr aufgrund des Polizeieinsatzes für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Hiervon waren auch Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs betroffen.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts.



Erstellt durch: Michael Petzold / mc