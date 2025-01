WAGING A. SEE, LKR. TRAUNSTEIN. Am Freitag, 10. Januar 2025, brach am Nachmittag an einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Feuer aus. Durch den Brand wurden zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Am Freitagnachmittag (13. Januar 2025), gegen 13.20 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Traunstein ein Feuer an einem Anbau eines Bauernhauses im Ortsteil Plattenberg bei Waging am See mitgeteilt. In den Stallungen befanden sich ca. 45 Rinder welche allesamt durch Nachbarn und Einsatzkräfte der Feuerwehren unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden konnten. Zwei Bewohner erlitten im Rahmen von Löschversuchen jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung.

Durch den Brand wurden die Photovoltaikanlage und der Dachstuhl des Anbaus erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Laufen. Die Ermittlungen wurden noch vor Ort von Ermittlern der Kriminalpolizei Traunstein übernommen. Diese führen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weitere Ermittlung in dieser Sache.