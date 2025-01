NÜRNBERG. (35) Am frühen Sonntagmorgen (12.01.2025) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Nürnberger Süden insgesamt vier geparkte Fahrzeuge und flüchtete. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 04:00 Uhr fuhr der Unbekannte die Straßburger Straße in nördliche Richtung. Im Kurvenbereich, ca. auf Höhe des dortigen Spielplatzes, fuhr er einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw in die linke Fahrzeugseite. Anschließend prallte er in das Heck eines ebenfalls dort geparkten Pkw und schob diesen auf zwei weitere abgestellte Fahrzeuge.

Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der unbekannte Fahrer unterließ jegliche Verständigungen und entfernte sich von der Unfallstelle.

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg nahmen die Verkehrsunfallflucht auf und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc