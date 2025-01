WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Tödliche Verletzungen erlitt am späten Sonntagnachmittag eine 73-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2181 zwischen Döhlau und Untersteinach.

Gegen 17 Uhr fuhr die 73-jährige Frau mit ihrem Kia von Bayreuth kommend in Richtung Weidenberg. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte sie zunächst einen entgegenkommenden Opel aus dem Zulassungsbereich Erlangen-Höchstadt, besetzt mit einer 47-jährigen Frau sowie deren 9 und 11 Jahre alten Kindern. Anschließend kollidierte sie mit einem Audi aus dem Zulassungsbereich Bamberg, in dem sich ein 62-jähriger Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin befanden.

Die Unfallverursacherin aus dem Bayreuther Landkreis wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Insassen des Opel kamen glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon, während der Fahrer und die Beifahrerin des Audi mittelschwer verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die örtliche Straßenmeisterei übernahm das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ist die Staatsstraße durch die Feuerwehr derzeit (Stand: 20.10 Uhr) noch vollständig gesperrt.