NERSINGEN. Am 12.01.2025, gegen 16:27 Uhr, ereignete sich in der Ulmer Straße in Nersingen ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizeiinspektion Neu-Ulm, befuhr ein Pkw-Fahrer die Ulmer Straße von Leipheim kommend in Richtung Neu-Ulm. Etwa in der Ortsmitte, auf Höhe einer Bushaltestelle in einer Linkskurve, verlor der Pkw-Fahrer, aus derzeit noch nicht bekannten Gründen, die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr der Pkw zunächst über den Haltestreifen der Bushaltestelle und anschließend auf den angrenzenden Gehweg. Auf dem Gehweg befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Personengruppe, bestehend aus drei 21-jährigen Fußgängern. Diese wurden in der Folge durch den Pkw erfassten und kamen teils schwerverletzt auf dem Gehweg zu liegen. Sie wurden nach einer anfänglichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber sowie Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Führer des Pkw blieb bei dem Verkehrsunfall augenscheinlich unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro. Ein Gutachter wurde mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Weiterhin wurde das Fahrzeug sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Feuerwehren aus Nersingen im Einsatz. (PI Neu-Ulm)

