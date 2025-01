BAYREUTH. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Baustellengelände in der Ludwig-Thoma-Straße. Dort brachten sie ein Banner mit politischer Aufschrift an einem Baukran an.

Der Sachschaden ist derzeit noch nicht abschließend beziffert. Aufgrund des politischen Inhalts hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Die Baustelle in der Ludwig-Thoma-Straße befindet sich zwischen der Rathenaustraße und der Leibnizstraße (Wohnbauprojekt Moritzhöfen).