NÜRNBERG. (33) Am Freitagabend (10.01.2025) kam es in der Nürnberger Innenstadt zunächst zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Nach Eintreffen der Polizei versuchte einer der Beschuldigten einen Beamten in den Oberschenkel zu beißen.



Gegen 22:00 Uhr entwickelte sich am Jakobsplatz/Ludwigstraße ein Streit zwischen mehreren Personen. Auslöser hierfür soll gewesen sein, dass ein 41-Jähriger, welcher gemeinsam mit einem Bekannten (35) unterwegs war, eine junge Frau angesprochen und am Arm berührt hatte, was diese nicht wollte.

Daraufhin kam es zum Streit mit der jungen Frau (21) und deren Begleiter (25). In dessen Verlauf schlugen die beiden Männer gemeinschaftlich auf das Paar ein. Die beiden Personen erlitten noch nicht näher bestimmte Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Beschuldigten konnten vor Ort durch Beamte des USK angetroffen werden. Im Rahmen der Sachbearbeitung leistete der 41-Jährige Widerstand und versuchte einen Beamten in den Oberschenkel zu beißen.

Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Die Polizistien nahmen die beiden Beschuldigten mit zur Dienststelle. Dort trübte der 41-Jährige mehrfach ein, sodass er zur Abklärung und medizinischen Versorgung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurde.

Bei beiden Beschuldigten führten Ärzte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durch. Der 35-Jährige wurde nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.

Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen die Männer ein.



Erstellt durch: Janine Mendel