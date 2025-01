NÜRNBERG. (30) Am Samstagmorgen (11.01.2025) ereignete sich im Nürnberger Norden ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Straßenbahn der Linie 10 befuhr gegen 09:55 Uhr die Bucher Straße in Richtung Norden. Zeitgleich befuhr ein Pkw, VW Golf, Farbe blau, den Kirchenweg in Richtung Osten. An der Kreuzung Kirchenweg/Bucher Straße (Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz) kam es auch noch nicht abschließend geklärten Gründen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

In der Straßenbahn befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls neben dem Fahrer (38) ca. 25 Fahrgäste. Diese, sowie der Fahrer des Pkw (50) blieben unverletzt.

Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 12000 Euro.

Da beide Unfallbeteiligte angaben, den Kreuzungsbereich bei grün befahren zu haben, bittet die Verkehrspolizei Nürnberg um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 6583-1530.



Erstellt durch: Janine Mendel