0063 – Unfall zwischen Tram und Pkw

Innenstadt – Am Freitag (10.01.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 12.30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem Toyota in der Hermanstraße unterwegs. Parallel fuhr eine Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Lechhausen. Offenbar unvermittelt wendete der Toyota, wobei es zum Zusammenstoß mit der Tram kam. Durch die Kollision wurde der 55-Jährige leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Am Toyota entstand Totalschaden, die Straßenbahn wurde im vorderen Bereich ebenfalls beschädigt.

Die Hermanstraße musste zeitweise komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der 55-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung rechnen.

0064 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Freitag (10.01.2025) wurde eine Fußgängerin unvermittelt von einem Mann geschlagen. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt.

Gegen 23.30 Uhr war die 28-Jährige zu Fuß in der Victoriastraße unterwegs. In der Pferseer Unterführung kam der Frau ein bislang unbekannter Mann entgegen. Als sich die beiden Personen auf gleicher Höhe befanden, schlug der Unbekannte der Frau unvermittelt ins Gesicht. Anschließend ging der Mann weiter. Die Frau meldete den Vorfall anschließend bei einer Inspektion.

Beschreibung des Mannes:

25-35 Jahre alt, 170 – 180 cm groß, dunkler Drei-Tage-Bart, bekleidet mit hellbraunem Mantel

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2110 entgegen.

0065 – Polizei nimmt Männer nach Auseinandersetzung fest

Innenstadt – Am Samstag (11.01.2025) gerieten zunächst mehrere Männer in Streit. Dabei wurde auch ein Auto beschädigt und es kam zu Handgreiflichkeiten. Schließlich wurde auch ein Polizist durch einen Beteiligten leicht verletzt.

Gegen 02.30 Uhr entwickelte sich zwischen mehreren Männern im Bereich der Hermannstraße/ Schießgrabenstraße eine verbale Auseinandersetzung. Diese verlagerte sich schließlich auf die Fahrbahn. Deswegen musste ein 52-jähriger Passant anhalten, welcher dort mit seinem Auto unterwegs war. Ein Mann aus der Personengruppe ging zum Fahrzeug und schlug unter anderem gegen den Außenspiegel. Der 52-Jährige stieg aus und stellte die Personen im Bereich des Königsplatzes zur Rede. Dabei wurde ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Zwar wehrte sich der 52-Jährige, wurde aber von weiteren Männern angegangen und geschlagen bzw. getreten. Passanten alarmierten die Polizei und versuchten zu schlichten.

Die Einsatzkräfte nahmen drei Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren fest. Dabei wurde ein Beamter von einem der Männer leicht verletzt. Drei weitere Beteiligte flüchteten.

Die Polizei klärt nun die Hintergründe und ermittelt wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

0066 – Brand in Späne-Silo

Innenstadt – Am Freitag (10.01.2025) brannte es auf einem Firmengelände in der Blücherstraße. Es entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde aber niemand.

Offenbar gegen 11.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Firma in der Blücherstraße eine Rauchentwicklung auf dem Firmengelände. Nach derzeitigem Stand brannte es dort in einem sog. Späne-Silo. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte das Feuer. Die Arbeiten nahmen jedoch mehr als zwei Stunden in Anspruch. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Aktuell wird von einem Sachschaden von mindestens 100.000 Euro ausgegangen.

Wie in solchen Fällen üblich hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

0067 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Göggingen – Am vergangenen Donnerstag (09.01.2025) verursachte ein bislang Unbekannter einen Unfall und flüchtete anschließend.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.45 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten VW, welcher in der Radaustraße auf Höhe Hausnummer 7 stand. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun nach dem Unfallverursacher und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

0068 – Ladendiebe erwischt

Hochzoll – Zwei Minderjährige wurden am Freitag (10.01.2025) beim Ladendiebstahl erwischt. Die Polizei wurde hinzugerufen.

Gegen 15.00 Uhr hielten sich zwei Mädchen in einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße auf. Die beiden 12- bzw. 14-Jährigen steckten sich zahlreiche Kosmetikartikel sowie sog. Vapes in die Jackentaschen und wollten danach das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter stoppte die Beiden und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und verständigten die Eltern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls.

0069 – Drogenfahrt gestoppt

Lechhausen – Am Samstag (11.01.2025) war ein 17-Jähriger mutmaßlich unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 03.45 Uhr fiel der 17-Jährige einer Polizeistreife in der Derchinger Straße auf. Die Beamten wollten den jungen Mann anhalten und eine Verkehrskontrolle durchführen. Zunächst ignorierte der 17-Jährige die Anhaltesignale und versuchte anschließend zu flüchten. Ein Beamter stieg in einem günstigen Moment aus dem Streifenfahrzeug und hielt den Mann fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich konkrete Hinweise, dass der 17-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Deswegen musste der junge Mann die Beamten begleiten und eine Blutprobe abgeben. Diese soll Aufschluss über die Drogenart sowie den Wirkungsgrad geben.

Gegen den 17-Jährigen wird wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.

0070 – Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Bergheim – Am Samstag (11.01.2025) brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus. Der Brand konnte gelöscht werden. Vier Personen wurden verletzt.

Gegen 13.00 Uhr wurden die Rettungskräfte über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Oberschönefelder Straße gerufen. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete noch im Haus befindliche Personen. Nach derzeitigem Stand wurden drei Personen leicht und eine 89-jährige Frau schwer verletzt. Alle vier Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Zu den Details der Rettungs- und Löscharbeiten wird auf die Pressemitteilung der Berufsfeuerwehr Augsburg vom 11.01.2025 verwiesen.

Die Kriminalpolizei hat wie in solchen Fällen üblich umgehend die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

0071 – Jugendlicher festgenommen

Göggingen – Am Sonntag (12.01.2025) gingen zwei Jugendliche einen Zigarettenautomaten an. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 02.15 Uhr machten sich zwei Jugendliche an einem Zigarettenautomaten in der Gabelsbergerstraße zu schaffen. Ein Zeuge wurde auf das Duo aufmerksam und alarmierte die Polizei. Bei Eintreffen der Streife flüchteten die Beiden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte einen 16-jährigen Tatverdächten fest. Dieser hatte etwa 60 Euro Münzgeld bei sich, welches offenbar aus dem Automaten entwendet wurde. Die Einsatzkräfte stellten das Bargeld sowie das Fahrrad des 16-Jährigen sicher, welches scheinbar ebenfalls entwendet wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 16-Jährigen und den bislang noch unbekannten Mittäter.

0072 – Polizei ermittelt gegen Fahrgast

Hochzoll – Am Sonntag (12.01.2025) wollte ein Fahrgast zunächst nicht zahlen und schlug anschließend einen Taxifahrer. Die Polizei klärte die Situation.

Gegen 03.40 Uhr ließ sich ein 32-Jähriger von einem Taxi in die Mittenwalder Straße bringen. Als der 48-jähirge Taxifahrer das Fahrtgeld verlangte, weigerte sich der Fahrgast zu bezahlen. Darüber entstand eine Diskussion, bei welcher der 32-Jährige dem Taxifahrer ins Gesicht schlug und diesen dadurch leicht verletzte. Die Polizei wurde alarmiert. Zunächst stellten die Beamten vor Ort fest, dass der 32-Jährige mit etwa 1,5 Promille betrunken war. Ihm wurde aufgezeigt, eine Taxifahrt unabhängig des Promillewerts auch begleichen zu müssen. Letztendlich zahlte der Fahrgast den fälligen Betrag von etwa 36 Euro und konnte mit Abschluss der Maßnahmen nach Hause gehen.

Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.