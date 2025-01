VATERSTETTEN, LKR. EBERSBERG, 11.01.2025. Bei einem Brand heute Nacht erlitten die vier Bewohner einer Doppelhaushälfte Verletzungen. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 01:20 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Feuer in einem Doppelhaus in der Carl-Orff-Straße in Vaterstetten gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand. Den vier Bewohnern, die im Schlaf vom Feuer überrascht wurden, gelang es, selbstständig das Gebäude zu verlassen. Alle vier wurden durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt und in umliegende Krankhäuser gebracht. Die Flammen griffen auch auf die andere Doppelhaushälfte über, deren Bewohner nicht zuhause waren.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine hohe 6-stellige Summe. Die Doppelhaushälfte ist durch den Brand einsturzgefährdet und nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen, die Untersuchung des Brandortes ist aufgrund der notwendigen Nachlöscharbeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich.