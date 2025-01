NÜRNBERG. (27) Bereits am 24.12.2024 (Dienstag) griffen drei bis dato unbekannte Personen einen Mann in der Nürnberger Südstadt an und verprügelten diesen massiv. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der Geschädigte (29) hielt sich gegen 16:00 Uhr im Südstadtpark (Celtisstraße) auf, als ihn drei Unbekannte ansprachen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf einer der Gruppe dem 29-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte ging zu Boden, woraufhin die drei Täter weiter auf ihn einschlugen und traten. Mehrere gezielte Fuß-bzw. Stampftritte trafen den Mann u.a. auch im Kopfbereich.

Auf Grund der massiven Gewalt wurde der Angegriffene bewusstlos; als er wieder zu sich kam, waren die Angreifer weg. Der Geschädigte verständigte am Tattag weder die Polizei noch den Rettungsdienst. Als seine Schmerzen jedoch immer größer wurden, begab er sich am 27.12.24 zur Polizeidienststelle in seinem Heimatort und erstattete Anzeige. Bei einer medizinischen Untersuchung wurden schwere Verletzungen ausgeschlossen.

Ermittlungen zu Folge kamen ca. 30 Minuten nach der Tat bislang unbekannte Personen auf den Geschädigten zu, um ihm zu helfen. Diese Zeugen konnten bis dato noch nicht identifiziert werden.

Die ermittlungsführende Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bittet daher diese Personen, sich unter der Rufnummer 0911 9482-0 zu melden.

