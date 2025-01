HOF. Am Donnerstagabend wurde ein 38-jähriger Mann in der Karolinenstraße Opfer eines Raubüberfalls. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, griff ein Unbekannter den 38-Jährigen aus dem Landkreis Hof auf offener Straße von hinten an, stahl ihm eine schwarze Aktentasche im Wert von 30 Euro und flüchtete zu Fuß in Richtung Sigmundsgraben. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Polizei Hof gelang dem Täter die Flucht.

Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus.

Personenbeschreibung des Täters:

männlich

normale Statur

dunkel gekleidet

trug eine schwarze Strickmütze



Die Kriminalpolizei Hof bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung:

Wer konnte die Tat beobachten?

Wer hat am Donnerstagabend in der Karolinenstraße oder Umgebung verdächtige Personen beobachtet?

Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Täters geben?

Wer hat eine schwarze Aktentasche mit schwarzen Leder- und Stoffelementen gefunden?

Sollten Sie die Aktentasche finden, berühren Sie diese bitte nicht, um mögliche Spuren nicht zu vernichten, und verständigen Sie umgehend die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.