HÖCHSTADT AN DER AISCH. (25) Am Freitagvormittag (10.01.2025) ereignete sich bei Höchstadt an der Aisch (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.



Gegen 09:00 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter die Bundesstraße B 470 von Gremsdorf in Fahrtrichtung Adelsdorf. Kurz nach der Anschlussstelle Höchstadt-Ost geriet er aus noch nicht geklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Der Mann kollidierte hierbei mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Der 26-jährige erlitt durch den Aufprall derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 45-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch hat vor Ort die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen eingebunden.

Die Bundesstraße ist aktuell für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt.



Erstellt durch: Michael Sebald