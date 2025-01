BAD BIRNBACH, LKR. ROTTAL-INN. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Freitag, 10.01.2025, gegen 02.00 Uhr, zum Brand in einer Werkstatt in die Lindhuberstraße alarmiert worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es kurz nach 02.00 Uhr morgens in der Werkstatt, in dem sich u. a. vier Fahrzeuge, darunter ein Audi Q 5, befanden, zu einem Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen die vier Fahrzeuge bereits zum Teil von Vollbrand.

Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte verhindert werden. Personen kamen nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu Schaden; der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro liegen. In die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist auch auch ein Sachverständiger der Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA) eingebunden.

Veröffentlicht: 10.01.2025, 09.47 Uhr