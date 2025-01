BAMBERG. Am Sonntagabend zwischen 21 und 21.30 Uhr soll am Bahnhofsvorplatz ein 17-Jähriger mit einer Machete Personen bedroht haben. Die Polizei nahm den Jugendlichen noch vor Ort fest.

Vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren gerieten mit einem 17-jährigen Bamberger am Bahnhofsvorplatz in Streit. Der 17-Jährige soll hierbei die Gruppe verbal bedroht haben, bevor er sich von dieser abwandte. Kurz darauf soll der junge Mann vor dem nahegelegenen Schnellrestaurant eine Machete aus seiner Jackeninnentasche gezogen, diese in die Luft gehalten und dabei anwesende Personen bedroht haben.

Einsatzkräfte der Polizei Bamberg waren schnell vor Ort und nahmen den 17-Jährigen fest. Die Beamten stellten die Machete sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde bei dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Die Kriminalpolizei Bamberg hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Montag führten Kriminalbeamte den jungen Mann einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vor. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl wegen Bedrohung in Tateinheit mit Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und anderen Delikten. Eine gutachterliche Bewertung ergab dringende Hinweise auf eine zumindest verminderte Schuldfähigkeit des 17-jährigen Deutschen. Der Richter ordnete daraufhin die einstweilige Unterbringung des Jugendlichen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Die genauen Hintergründe und das Motiv der Tat sind bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer den Vorfall am Bahnhofsvorplatz beobachtet oder gefilmt hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.