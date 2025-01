OBERSTAUFEN. Auf spiegelglatter Fahrbahn kam es am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2005 bei Oberstaufen zu zwei Unfällen. Eine junge Fahrerin überschlug sich mit ihrem Fahrzeug und landete in einem Bach, kurz darauf prallte eine weitere Autofahrerin gegen ein Verkehrszeichen. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstag verlor gegen 07:45 Uhr eine 21-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie vor einer Einmündung abbremsen wollte. Um einen Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto zu vermeiden, zog sie nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ihr Fahrzeug landete schließlich auf dem Dach in einem Bachbett. Durch einen anderen Verkehrsteilnehmer wurde die Frau aus dem Pkw gerettet, die sich selbst nicht mehr befreien konnte. Glücklicherweise blieb die junge Fahrerin unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt, das Auto erlitt einen Totalschaden.

Kurz darauf ereignete sich direkt vor dieser Unfallstelle ein weiterer Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Fahrerin geriet beim Versuch, vor der ersten Unfallstelle abzubremsen, ebenfalls auf dem Blitzeis ins Rutschen. Auch sie kam von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (PSt Oberstaufen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).