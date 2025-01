STADTSTEINACH, LKR. KULMBACH. Am Donnerstagvormittag, gegen 9.30 Uhr, kam es in Vogtendorf zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifen, bei dem Spezialkräfte einen 47-Jährigen in Gewahrsam nahmen.

Eine Streife der Polizei Stadtsteinach sollte in Unterstützung für das Landratsamt Kulmbach einen 47-jährigen Mann aus Vogtendorf aufsuchen und ihn aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes zum Landratsamt bringen. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Beim Eintreffen der Beamten stand der Anwohner den Beamten mit einem Küchenmesser gegenüber, verhielt sich aggressiv und sprach Drohungen aus.

Zur Unterstützung kamen weitere Streifen sowie Spezialkräfte aus Mittelfranken hinzu. Die Spezialkräfte nahmen den 47-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schließlich in Gewahrsam. Anschließend brachten ihn Rettungsdienst und Polizei in ein nahegelegenes Bezirkskrankenhaus.

Weder der 47-Jährige noch seine 55-jährige Lebensgefährtin, die mit ihm in dem Einfamilienhaus wohnt, wurden bei dem Einsatz verletzt. Gegen die 55-Jährige richtete der Mann keine Drohung. Die Bevölkerung war zu keiner Zeit gefährdet.

Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ermittelt.