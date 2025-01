BAMBERG. Am Mittwochmittag kam es in der Äußeren Löwenstraße / Siechenstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem 9-jährigen Jungen. Der Fahrradfahrer entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Bamberg-Stadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Um 12.20 Uhr wollte der 9-Jährige die Fußgängerampel Äußere Löwenstraße / Siechenstraße in Richtung Färbergasse überqueren, musste aber zunächst bei Rot stehen bleiben. Als die Ampel für ihn auf Grünlicht umschaltete, betrat er die Fußgängerfurt. In diesem Moment erfasste ihn ein Radfahrer, der ebenfalls aus der Äußeren Löwenstraße kommend in die Siechenstraße nach rechts einbog.

Der Junge kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer blieb zwar kurz stehen und begutachtete das verletzte Knie des Jungen, fuhr jedoch weiter, als zwei Frauen zur Hilfe eilten.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

Zirka 50 bis 60 Jahre alt

Trug schwarze Kleidung

Bartträger, braun gebrannte Hautfarbe

Dunkles Fahrrad mit Gepäckträger

Sachdienliche Angaben zum Fahrradfahrer nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter 0951/9129-0 entgegen. Auch werden die zwei unbekannten Frauen gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden.