ROSENHEIM. Am Dienstagabend, 7. Januar 2025, wurde ein Einbrecher in einem Einfamilienhaus von einer Anwohnerin überrascht. Dem Täter gelang daraufhin unerkannt die Flucht. Entwendet wurden Gegenstände von geringerem Gesamtwert. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagabend (7. Januar 2025), gegen 21:30 Uhr, bemerkte die Besitzerin eines Einfamilienhauses in der Verdunstraße in Rosenheim, dass sich ein ihr unbekannter Mann im Haus befand. Als dieser von der Dame überrascht wurde, flüchtete er unerkannt nach draußen.



Die Anwohnerin stellte daraufhin fest, dass sich der Einbrecher durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt zum Haus verschafft und dort wenige Gegenstände von geringerem Gesamtwert entwendet hatte. Sie wählte anschließend, gemeinsam mit einem Nachbarn, der den Einbrecher ebenfalls bei der Flucht aus dem Haus beobachten konnte, den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb bislang jedoch ohne Erfolg.

Personenbeschreibung des geflüchteten Täters:

- ca. 1,70m groß und kräftige Statur

- dunkler Vollbart

- dunkel gekleidet mit grauem Kapuzenpullover

- führte dunklen Rucksack mit sich

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion und des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim getätigt. Die weitere Sachbearbeitung wird vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, fortgeführt.

Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch am Dienstag, 7. Januar 2025, in der Verdunstraße in Rosenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann Hinweise zu der beschriebenen Person geben?

Wem sind vor dem Einbruch am Abend des 7. Januar 2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Verdunstraße aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.