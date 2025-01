SEEON, LKR. TRAUNSTEIN. Auch in diesem Jahr fand wieder die traditionelle Winter-Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon statt. Polizeioberrat Bernhard Dusch, Einsatzleiter der Polizei, zieht eine durchwegs positive Bilanz.

Die Vorbereitung und Durchführung der umfangreichen polizeilichen Einsatzmaßnahmen zum Schutz der Veranstaltung sowie deren Teilnehmer auf der Klosterinsel und die in diesem Zusammenhang notwendigen verkehrslenkenden Maßnahmen wurden vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd der Polizeiinspektion Trostberg übertragen, die sich eng mit den Sicherheitsbehörden abgestimmt hatte.

Als besondere Gäste der Tagung nahmen neben dem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder u.a. auch der Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, Luc Frieden, und CDU-Fraktionsvorsitzender und Kanzlerkandidat Friedrich Merz teil.

Am Vormittag des Dreikönigstags wurde auf der zugewiesenen Versammlungsfläche vor der Klosterinsel eine angemeldete Versammlung der Bürgerinitiative „Rott rot(t)iert“, der ein Autokorso mit 55 Fahrzeugen vorgegangen war, mit ca. 100 Teilnehmern abgehalten. Zeitgleich versammelten sich vier Personen zu einer opponierenden Kundgebung. Am Nachmittag hielt die Gruppierung „Fridays For Future“ eine weitere Versammlung mit ca. 20 Teilnehmern für den Klimaschutz ab, die ebenso friedlich und ohne besondere Vorkommnisse verlief.

Im Einsatz waren neben den Kolleginnen und Kollegen des Dienststellenverbunds Trostberg-Traunreut Kräfte umliegender Polizeidienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, u.a. auch Polizeireiter und die Wasserschutzpolizei. Zudem waren Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie des Bayerischen Landeskriminalamtes im Einsatz.

Wie jedes Jahr werden die Erkenntnisse aus dem Einsatz in die Planungen des nächsten Einsatzes einfließen.

Der Dank des Einsatzleiters Bernhard Dusch gilt der Gemeinde Seeon-Seebruck, insbesondere dem 1. Bürgermeister Herrn Bartlweber und Frau Gierlinger, dem Landratsamt Traunstein, Frau Ederer-Posch und Herrn Schölzel vom Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon sowie den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Seeon und des Malteser Hilfsdienstes für die wieder einmal hervorragende Zusammenarbeit. Die reibungslose Zusammenarbeit der beteiligten Stellen ist ein Garant für die erfolgreiche Einsatzabwicklung.