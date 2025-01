KEMPTEN. Einer Gruppe von jungen Männern werden mehrere Einbrüche seit Anfang des vergangenen Jahres zur Last gelegt. Ziel war stets die Erlangung von Zigaretten und E-Zigaretten. Zwei Personen befinden sich in Untersuchungshaft.

Von insgesamt sechs vollendeten und einem versuchten Einbruch zum Nachteil von Nahversorgern und Tankstellen gehen die Ermittler derzeit aus. Auch drei Snackautomaten sind mutmaßlich von ihnen angegangen worden. Die sechs Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren hatten sich in wechselnder Besetzung zu den Taten zusammengefunden, wobei ein 19-Jähriger als Haupttäter fungiert haben dürfte. Gegen diesen und einen 17-Jährigen ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten durch die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Kempten die Untersuchungshaft angeordnet worden. Beide sind als Intensivtäter eingestuft und dem Drogenmilieu zuzuordnen.

Dem 19-Jährigen wird auch die Zerstörung einer Bushaltestelle in der Uhlandstraße zugerechnet, deren Glasfassade er möglicherweise aus Frust komplett zerschlagen hatte, da zuvor die Scheibe eines naheliegenden Nahversorgers seinem Einbruchsversuch standgehalten hatte.

Der 17-Jährige ist von Beamten der Schutzpolizei auf frischer Tat unmittelbar nach einem Einbruch Auf dem Bühl festgenommen worden. Darüber hinaus führten auch Aussagen von Anwohnern, die sich als Zeugen gemeldet hatten, zur Zusammenführung aller Erkenntnisse.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass sie je mit einer Eisenstange Schaufenster oder Zugangstüren aus Glas eingeschlagen hatten und die Beute in Rucksäcken oder Taschen mitnahmen. Das Diebesgut ist in der Folge entweder selbst konsumiert, verkauft oder verschenkt worden. Ein nicht unerheblicher Teil konnte durch die Polizei aufgefunden und an Geschäfte zurückgegeben werden. In der Summe ist ein Sachschaden von knapp 15.000 Euro angerichtet worden. Der Beutewert wird auf rund 6.000 Euro beziffert. (KPI und PI Kempten)

