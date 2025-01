ANSBACH. (15) Wie mit Meldung 11 vom 04.01.2025 berichtet, überfielen am Samstagabend mehrere bislang unbekannte Täter ein Bekleidungsgeschäft in der Ansbacher Innenstadt und konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Ansbach gründete zur Aufklärung der Tat zwischenzeitlich eine Ermittlungskommission und bittet weiterhin um Zeugenhinweise.



Die fünf bis sechs unbekannten Täter betraten gegen 18:50 Uhr das Bekleidungsgeschäft am Martin-Luther-Platz und forderten von den Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Währenddessen gab einer der Täter einen Schuss aus einer Waffe ab. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich hierbei um einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe (PTB) gehandelt haben. Kurz darauf rannten die Täter aus dem Laden und ergriffen ohne Beute die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizeiinspektion Ansbach mit zahlreichen Kräften blieb ohne Erfolg.

Unter der Leitung des für Eigentumskriminalität zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei wurde zur Aufklärung des Falles zwischenzeitlich eine Ermittlungskommission gegründet. Die Beamten prüfen hierbei auch einen möglichen Zusammenhang zu einem bewaffneten Überfall auf einen Drogeriemarkt am 04.12.2024 in der Welserstraße in Ansbach (siehe Meldung 1229 vom 04.12.2024).

Im Rahmen der Ermittlungen werten die Beamten derzeit neben einer Vielzahl weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen Spuren aus, führen Vernehmungen durch und arbeiten die zahlreichen eingegangenen Zeugenhinweise aus der Bevölkerung ab. Zudem fand am Sonntag (05.01.2025) erneut eine großräumige Absuche des Tatortumfeldes auch mittels Polizeihunden statt.

Von den fünf bis sechs bislang unbekannten Tätern liegt lediglich eine rudimentäre Personenbeschreibung vor. Demnach soll es sich um junge Männer mit schlanker Statur handeln, die möglicherweise in arabischer Sprache / mit arabischem Akzent gesprochen haben. Des Weiteren ist zwischenzeitlich bekannt, dass einige der Täter Stangen mitgeführt haben sollen. Eine davon wurde als silberfarbene Eisenstange mit schaumstoffumwickeltem Griff beschrieben.

Die Ermittlungskommission wendet sich in der Sache erneut an die Bevölkerung:

Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Überfall am Samstagabend machen?

Wer hat die oben beschriebenen Personen kurz vor bzw. kurz nach der Tat im Stadtgebiet Ansbach wahrgenommen und kann weitere Angaben zu ihnen machen?

Wem ist eine möglicherweise im öffentlichen Raum entsorgte silberfarbene Eisenstange mit einem mit Schaumstoff umwickeltem Griff aufgefallen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.



Erstellt durch: Marc Siegl