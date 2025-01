0034 – Mann leistet Widerstand

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (03.01.2025) leistete ein 34-jähriger Mann Widerstand gegen die Polizei in der Donauwörther Straße. Der 34-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Gegen 22.15 Uhr verständigte der Eigentümer einer Bar die Polizei und teilte mit, dass der 34-jährige Mann betrunken sei und nicht zahlen möchte. Die Polizeistreife brachte den aggressiven Mann nach draußen. Hierbei wehrte sich der 34-Jährige gegen die Polizeibeamten und versuchte nach diesen zu treten. Zudem beleidigte der Mann die Beamten. Die Polizisten blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Zechbetrug gegen den 34-jährigen Mann.

0035 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kriegshaber – Am gestrigen Montag (06.01.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 32-jährigen Autofahrerin und einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin in der Hummelstraße. Die Fahrradfahrerin flüchtete.

Gegen 09.00 Uhr übersah die unbekannte Fahrradfahrerin an der Kreuzung Hummelstraße/Maienstraße offenbar die 32-jährige Autofahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 32-Jährige ausweichen und touchierte den Randstein. Verletzt wurde niemand.

An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Die unbekannte Fahrradfahrerin entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Fahrradfahrerin wird wie folgt beschrieben:

ca. 70 Jahre, ca. 165cm, kräftige Statur

schulterlange, wenig gelockte Haare

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0036 – Polizei nimmt Fahrraddieb fest

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (04.01.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Heinrich-von-Buz-Straße. Die Polizei stellte das Fahrrad bei einem 45-jährigen Mann sicher.

Gegen 19.00 Uhr entwendete eine zunächst unbekannte Person das Fahrrad aus einem Innenhof. Es besaß einen Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Am darauffolgenden Sonntag (05.01.2025) fand die Mutter der 23-jährigen Besitzerin das Fahrrad auf einer Online-Verkaufsplattform im Internet und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelte den 45-Jährigen als Verkäufer des Fahrrades. Die Beamten suchten ihn auf, stellten das Fahrrad sicher und übergaben es zurück an die 23-jährige Eigentümerin. Zudem fand die Streife zwei weitere möglicherweise entwendete Fahrräder bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen den 45-jährigen Mann.

0037 – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Innenstadt – Bereits am vergangenen Donnerstag (02.01.2025) griff ein bislang unbekannter Täter eine 22-jährige bzw. 31-jährige Frau in der Bahnhofsstraße an. Zudem versuchte der Unbekannte die Handtasche der 31-Jährigen zu entreißen.

Gegen 20.15 Uhr kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und den beiden Frauen. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter auf die beiden Frauen ein. Zudem versuchte er die Handtasche der 31-Jährigen gewaltsam zu entreißen. Die 22-Jährige und die 31-Jährige flüchteten in eine Straßenbahn der Linie 3. Passanten verhinderten, dass der Unbekannte den Frauen in die Straßenbahn folgte. Bei dem Vorfall wurden die beiden Frauen leicht verletzt.

Die 22-Jährige und die 31-Jährige informierten im Nachgang die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchtem Handtaschenraub und Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder den Unbekannten festgehalten haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0038 – Diebstahl eines E-Scooters

Hochzoll – Im Zeitraum von Freitag (03.01.2025), 16.00 Uhr, bis Samstag (04.01.2025), 16.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter in der Friedberger Straße.

Der E-Scooter war lediglich mit der elektronischen Wegfahrsperre gesichert. Der Diebstahlschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0039 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkohol – weitere Fahrt verhindert

Oberhausen – In der Nacht auf den heutigen Dienstag (07.01.2025) fuhr ein 17-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol mit einem E-Scooter in der Donauwörther Straße. Die Polizei verhinderte anschließend die Fahrt eines 15-Jährigen.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 17-Jährigen auf seinem E-Scooter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 17-Jährigen und übergaben ihn an seine Mutter.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wollte der 15-Jährige, welcher mit dem 17-Jährigen unterwegs war, auf einen E-Scooter steigen und weiterfahren. Da der 15-Jährige alkoholtypisches Verhalten zeigte, verhinderte die Polizeistreife die Fahrt unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 17-Jährigen. Für den 15-Jährigen hat der Vorfall keine Konsequenzen.

0040 – Polizei stoppt Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss ohne Führerschein

Oberhausen – Am gestrigen Montag (06.01.2025) fuhr ein 26-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen in der Donauwörther Straße. Zudem hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in seinem Transporter. Bei der Kontrolle stellten die Beamten alkohol- und drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Zudem bemerkte die Polizeibeamten, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes und veranlasste eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 26-jährigen Mann.

0041 – PKW beschädigt

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (05.01.2025), 20.00 Uhr, bis Montag (06.01.2025), 11.00 Uhr, verkratzte ein bislang unbekannter Täter einen roten Ford Fiesta im Pfirsichweg. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.