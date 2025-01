HEIDINGSFELD / WÜRZBURG. Am Samstagabend soll ein Mann seine Wohnung in einem Mehrfamilienwohnhaus in Brand gesteckt haben. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl gegen den 37-jährigen Mann.

Am Samstag, gegen 20:00 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand in der Andreas-Grieser-Straße mitgeteilt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, der in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen war, schnell löschen. Polizeibeamte konnten den Wohnungsinhaber und alleinigen Bewohner noch vor Ort festnehmen. Gegen ihn hat sich im Zuge der ersten Ermittlungen der Verdacht erhärtet, den Brand in der Wohnung absichtlich gelegt zu haben. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Der genaue Sachschaden muss noch ermittelt werden. Er liegt ersten Schätzungen zufolge bei mehreren zehntausend Euro.

Der Ermittlungsrichter ordnete am Sonntag die Unterbringung des offensichtlich psychisch erkrankten Mannes in einem Bezirkskrankenhaus wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung an.