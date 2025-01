SCHWARZENBACH, LKR. HOF. Ein technischer Defekt an einer Straßenlaterne führte am Sonntagabend zum tragischen Tod eines Hundes.

Am frühen Sonntagabend endete ein Spaziergang für die Besitzer eines Vierbeiners dramatisch. Als der Hund auf Höhe eines Seniorenzentrums an einer Straßenlaterne urinierte, wurde er von einem Stromschlag getroffen und verendete sofort. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem im Inneren der Laterne entstandenen Kurzschluss mutmaßlich um einen technischen Defekt. Zur Klärung der genauen Ursache wurde eine technische Überprüfung in Auftrag gegeben. In diesem Zusammenhang werden auf Veranlassung der oberfränkischen Polizei und der Stadt Schwarzenbach an der Saale unter anderem über 400 baugleiche Straßenlaternen überprüft. Zur Sicherheit der Bevölkerung sind derzeit sämtliche Straßenlaternen vom Netz genommen und werden erst nach Ausschluss einer potenziellen Gefahr wieder in Betrieb gesetzt.