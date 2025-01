SAAL A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kelheim haben am Sonntag, 05.01.2025 kurz nach 03.00 Uhr versucht, einen BMW M4 mit Kelheimer Kennzeichen anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und fuhr ohne anzuhalten weiter.

Nachdem der Fahrer am Ortsausgang von Saal a. Donau Richtung Abensberg von der Fahrbahn abkam flüchtete er zunächst unerkannt zu Fuß. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese nicht für den BMW M4 ausgegeben waren und diese zuvor entwendet wurden. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer konnten die Einsatzkräfte in der Nähe eines Betriebsgeländes, auf dem Neufahrzeuge abgestellt sind, vier weitere hochwertige BMW, darunter einen BMW X5 M 60 i sowie drei BMW X 3 festgestellt werden. Des Gesamtwert der Fahrzeuge wird auf rund 500.000 Euro beziffert.

Die Fahrzeuge wurden offenbar zuvor von dem Betriebsgelände entwendet und zum Abtransport bereitgestellt. Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs dürften auch mehrere Kennzeichendiebstähle in Verbindung zu den Fahrzeugdiebstählen stehen. Den bisherigen polizeilichen Recherchen nach dürfte sich ein entwendeter BMW X4 mittlerweile in Polen befinden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut in Zusammenarbeit mit Kräften des Polizeipräsidiums Oberfranken ergaben sich schließlich Hinweise auf drei Männer im Alter von 40, 43 und 48 Jahren, sodass das Trio noch am Tattag gegen 11.00 Uhr im Bereich der Polizeiinspektion Nabburg/OPF durch dortige Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden konnte.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen die drei Männer wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls. Die polnischen Staatsangehörigen wurden nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg am 06.01.2025 in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, insbesondere zu weiteren Tatbeteiligten, dauern an.

Veröffentlicht: 07.01.2025, 13.35 Uhr