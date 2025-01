BAYREUTH. Am Dienstagmorgen brachen zwei unbekannte Täter in eine Wohnung in der Furtwänglerstraße ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Um kurz vor 8 Uhr wurde die Bewohnerin von einem lauten Geräusch geweckt. Als sie der Ursache auf den Grund gehen wollte, stieß sie in ihrer Wohnung auf zwei Männer, die sofort die Flucht ergriffen. Gestohlen hatten sie nichts. Anschließend verständigte die Bewohnerin die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Unbekannten nur in diese Wohnung des Mehrfamilienhauses ein. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 600 Euro.

Die beiden auffällig parfümierten Männer werden wie folgt beschrieben:

zirka 180 Zentimeter groß

breite Statur

trug eine braune Jacke

vermummtes Gesicht

deutlich kleiner als sein Komplize

trug eine dunkelblaue Jacke, evtl. Parka

Kapuze ins Gesicht gezogen

trug eine schwarze Hose mit weißen Adidas-Streifen

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.