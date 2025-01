39. Größerer Polizeieinsatz – Ramersdorf

Am Montag, 06.01.2025, gegen 12:20 Uhr, kam es in einer Arbeiterunterkunft zu einer Bedrohungssituation. Ein 49-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland teilte über den Notruf 110 mit, dass er von einem 35-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Messer bedroht wurde. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der 35-Jährige befand sich nicht mehr vor Ort. Er wurde unmittelbar nach der Tat an seiner Arbeitsstelle im Landkreis München angetroffen und festgenommen.

Der 35-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wurde am Dienstag, 07.01.2025, dem Ermittlungsrichter vorgeführt und mittlerweile wieder entlassen.

Bei der Bedrohungssituation wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Über die Hintergründe der Bedrohungshandlungen und den Verbleib des Messers ermittelt aktuell das Kommissariat 26.

40. Brandfall in Wohnung; zwei Personen verletzt – Ramersdorf

Am Montag, 06.01.2025, gegen 16:30 Uhr, kochten zwei Bewohnerinnen in einer gemeinsamen Wohnung in Ramersdorf. Hierbei fing das heiße Öl Feuer und griff auf Teile der Küche über.

Die Bewohnerinnen verständigten über die integrierte Leitstelle die Feuerwehr und den Rettungsdienst sowie die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die beiden Bewohnerinnen wurden durch den Rauch verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Löschen Sie einen Fettbrand niemals mit Wasser. Beim Kontakt von Wasser mit brennendem Fett verdampft das Wasser schlagartig und es kann zu einer Explosion kommen. Verständigen Sie im Notfall sofort die Feuerwehr über die Notrufnummer 112.

Unter folgendem Link sehen Sie wertvolle Tipps zum Thema Brandschutz:

https://www.ffw-muenchen.de/buergerservice/brandschutztipps/

41. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verstorben – Solln

Bereits am Montag, 23.12.2024, gegen 19:00 Uhr, fuhr eine 45-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mini/Cooper Pkw auf der Melchiorstraße vom Whistlerweg kommend in Richtung Wolfratshauser Straße (westliche Fahrtrichtung). An der Kreuzung zur Wolfratshauser Straße wollte sie mit ihrem Pkw nach links abbiegen.

Zeitgleich überquerte eine 87-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin die Wolfratshauser Straße in gleicher Richtung.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem Pkw. Hierbei wurde die Fußgängerin verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb die 87-Jährige am Sonntag, 05.01.2025.

Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

42. Mehrere Verkehrsdelikte; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; ein Polizeibeamter verletzt – Altstadt

Am Samstag, 04.01.2025, gegen 03:45 Uhr, fuhr eine uniformierte Streife der Münchner Verkehrspolizei auf der Brienner Straße in Richtung Odeonsplatz. Im Einmündungsbereich zum Odeonsplatz kam ihnen ein 22-Jähriger mit einem Opel Pkw entgegen und kam hierbei in den Gegenverkehr. Nur durch starkes Abbremsen der Streife konnte ein Zusammenstoß mit dem 22-Jährigen verhindert werden.

Das Fahrzeug des 22-Jährigen konnte am Promenadeplatz letztlich einer Kontrolle unterzogen werden.

Dabei wurde Alkoholgeruch beim 22-Jährigen festgestellt. Bei einer daraufhin angeordneten Blutentnahme leistete der 22-Jährige Widerstand, griff die eingesetzten Beamten tätlich an und beleidigte die Einsatzkräfte sowie das medizinische Personal. Hierbei wurde ein Polizeibeamter verletzt.

Aufgrund der fortwährenden aggressiven Handlungen des 22-Jährigen wurde ein Gewahrsam bis 12:00 Uhr angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

43. Einbruch in Gaststätte – Haidhausen

Am Samstag, 04.01.2025, gegen 22.55 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam durch ein Fenster unbefugt Zutritt in ein Restaurant in Haidhausen.

Zur Tatzeit befanden sich noch zwei Personen in der Küche. Aufgrund des Kontaktes mit den Personen flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hagere Statur (etwa 70 kg), dünnes Gesicht; orientalische Erscheinung; schwarze Mütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ismaninger Straße, Max-Planck-Straße, Einsteinstraße und Prinzregentenstraße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

44. Einbruch in Mehrfamilienhaus – Bogenhausen

Im Zeitraum von Freitag, 03.01.2025, 17:00 Uhr, bis Montag, 06.01.2025, 10:40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner der Wohnung stellten den Einbruch bei ihrer Rückkehr fest und verständigten den Polizeinotruf 110.

Es kam zu einem Entwendungsschaden in einem fünfstelligen Bereich.

Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Vilshofener Straße, Pienzenauer Straße und Mauerkircherstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

45. Einbruch in Restaurant – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 06.01.2025, zwischen 05:20 Uhr und 06:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch eine Tür Zugang in ein Restaurant.

Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der Täter aus dem Restaurant.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich des möglichen Diebesgutes, übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, kurze Haare, Brille; schwarze Jacke, darunter ein schwarzes Oberteil, helle Hose und helle Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tumblinger Straße, Kapuziner Straße und Ruppertstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

46. Einbruch in Wohnung – Haidhausen

In der Zeit von Montag, 23.12.2024, 18:00 Uhr, bis Montag, 06.01.2025, 18:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss.

Die Bewohner der Wohnung stellten nach ihrer Rückkehr den Einbruch fest und verständigten den Polizeinotruf 110.

Der Beuteschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Balanstraße, Rosenheimer Straße, Welfenstraße und Orleansstraße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

47. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Neuperlach

Am Samstag, 04.01.2025, gegen 13:40 Uhr, wurde ein angemeldeter und genehmigter Informationsstand einer politischen Partei vor einem Einkaufszentrum in Neuperlach betrieben.

Ein bislang unbekannter Täter trat mit dem Fuß gegen einen Tresen, woraufhin dieser umfiel und beschädigt wurde. Der Täter äußerte sich zudem

beleidigend gegenüber den dort befindlichen Betreibern des Infostandes. Anschließend entfernte er sich in den U-Bahnhof Neuperlach-Zentrum.

Eine Zeugin informierte umgehend den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung konnte bislang keine weiteren Erkenntnisse zum Täter bringen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, sprach Hochdeutsch, südeuropäische Erscheinung; hochgeschlossene Winterjacke, dunkle Jeans, dunkle Halblederschuhe. Er hatte einen dunklen Rucksack über beide Schultern getragen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Thomas-Dehler-Straße, vor dem Einkaufszentrum und U-Bahnhof Neuperlach-Zentrum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.