FARCHANT, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. In den frühen Morgenstunden brannte im Gemeindebereich von Farchant am Donnerstag, 2. Januar 2025, ein Feldstadel nieder. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Ein Anwohner meldete am frühen Morgen um kurz nach 01.00 Uhr den Brand eines Feldstadels am westlichen Ortsrand von Farchant an der Hirschbergstraße. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten daraufhin an. Die rund 25 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Farchant konnten den in Vollbrand stehenden Stadel nicht mehr retten, er brannte kontrolliert ab und wurde völlig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) vor Ort die Ermittlungen für die Kriminalpolizei. Inzwischen untersuchen die Brandfahnder der Kripo Garmisch-Partenkirchen den Brand. Hinweise auf die Brandursache gibt es derzeit nicht, auch ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittler bitten bei ihren Untersuchungen auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann der Kriminalpolizei Hinweise in der Sache geben? Wem sind vor dem Brand (ca. 01.00 Uhr am 2. Januar) Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Stadels aufgefallen?

Wer kann der Kripo sonst Hinweise in dem Fall geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer (08821) 9170 oder an jede andere Polizeidienststelle.