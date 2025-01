27. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Donnerstag, 02.01.2025, gegen 10:30 Uhr, wurde die Münchner Polizei über den Notruf 110 durch einen Zeugen darüber informiert, dass eine männliche Person am Odeonsplatz wirre Parolen u.a. im Kontext zum Israel-Palästina-Konflikt, umherschreit. Zudem nahm der Mann mit einer vorbeigehenden 24-jährigen Touristin aus Italien intensiven Blickkontakt auf und beleidigte sie verbal. Dazu führte er anschließend Bewegungen mit sexuellem Bezug in ihre Richtung aus.

Sofort wurden Polizeibeamte zur Einsatzörtlichkeit beordert und konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und festhalten. Es handelt sich um einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde zur weiteren polizeilichen Sachbearbeitung zu einer Münchner Polizeiinspektion verbracht. Da sich der 27-Jährige auch im weiteren Verlauf psychisch äußerst auffällig verhielt, wurde er anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Gegen ihn wurde u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet. Weiter wird das Vorliegen weiterer Straftaten, u.a. Volksverhetzung, geprüft.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 42 geführt.

28. Brand in Wohnung; zwei Personen verletzt – Pasing

Am Freitag, 03.01.2025, gegen 22:05 Uhr, verständigte eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110. In der Nachbarwohnung hatte, nach ersten Ermittlungen, eine Kerze brennbare Gegenstände entzündet. Der Bewohner der Wohnung, ein 63-Jähriger, hatte nach einem Löschversuch Schutz bei der 26-Jährigen gesucht.

Bei Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr wurde der Brandherd in der Wohnung gelöscht. Die beiden Personen wurden leicht verletzt. Der 63-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

29. Brand eines PKW – Putzbrunn

Am Freitag, 03.01.2025, gegen 04:00 Uhr, verständigte ein unbeteiligter Zeuge die Polizei, nachdem er ein geparktes, brennendes Fahrzeug auf einer Straße in Putzbrunn gesehen hatte.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den in Vollbrand stehenden Pkw, VW vollständig löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

30. Festnahme einer Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl – Altstadt

Am Samstag, 04.01.2025, gegen 21:20 Uhr, verständigte ein Ladendetektiv eines Geschäfts in der Altstadt die Polizei. Er hatte zwei Personen beobachtet, wie sie Parfüme im Wert von mehreren hundert Euro einsteckten und den Laden verließen.

Bei Antreffen entfernten sich beide, wobei der bis dato unbekannte männliche Täter flüchten konnte. Die zweite Tatverdächtige, eine 23-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, wurde durch Mitarbeiter aufgehalten und im Anschluss durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die 23-Jährige. Sie wurde wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 56 übernimmt insbesondere auch in Bezug auf die Identität des Mittäters die weiteren Ermittlungen.

31. Verkehrsunfall zwischen Pkw und zwei Fußgängern; zwei Personen verletzt – Maxvorstadt

Am Freitag, 03.01.2025, gegen 17:25 Uhr, überquerten zwei israelische Touristen (eine 73-Jährige und ein 76-Jähriger) als Fußgänger die Arnulfstraße in Richtung Hopfenstraße. Sie nutzten dabei die Fußgängerfurt an der dortigen Ampel, die nach aktuellem Ermittlungsstand für sie Rotlicht zeigte.

Zeitgleich fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Toyota Pkw auf der Arnulfstraße stadtauswärts. An der genannten Örtlichkeit zeigte die dortige Ampel für ihn Grünlicht an.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit den beiden querenden Fußgängern. Die 73-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß schwer, der 76-Jährige leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

32. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruchsversuch – Haidhausen

Am Freitag, 03.01.2025, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr, gelangte ein Mann in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Haidhausen. Ein 36-Jähriger Anwohner konnte schließlich den ihm unbekannten Mann im Kellerabteil feststellen. Der Unbekannte versuchte daraufhin, sich aus dem Haus zu entfernen. Der 36-Jährige konnte ihn gemeinsam mit zwei weiteren Bewohnern des Hauses zunächst daran hindern, das Haus zu verlassen. In der Folge schlug der Täter dem 36-Jährigen u. a. mit der Faust ins Gesicht. Während der folgenden körperlichen Auseinandersetzung der vier Personen konnte eine Anwohnerin ein Ausweisdokument des Unbekannten an sich nehmen. Letztendlich gelang es dem Täter aus dem Haus in unbekannte Richtung zu flüchten.

Die 45-jährige Anwohnerin verständigte den Polizeinotruf 110. Der 36-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Keller konnten zwei beschädigte Vorhängeschlösser zu einzelnen Kellerabteilen sowie ein offenstehendes Kellerabteil festgestellt werden. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden daraus keine Gegenstände entwendet.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte der Geflüchtete noch in der gleichen Nacht schließlich in einer Unterkunft angetroffen werden. Es handelt sich um einen 19-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der 19-Jährige wurde als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den 19-Jährigen wurden Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls sowie dem Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls erstattet.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

33. Einbruch in Geschäft – Fürstenried

Am Samstag, 04.01.2025, gegen 02:35 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam ein Fenster zu einem Geschäft in Fürstenried. Anschließend brach er dort die Kassen auf und entwendete das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Am Morgen bemerkte eine Mitarbeiterin den Schaden und verständigte den Polizeinotruf 110.

Vor Ort wurden daraufhin auch umfangreiche kriminalpolizeiliche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30-45 Jahre alt, ca. 175 cm groß; heller Pullover, helle Hose, Adidas-Schuhe, helles Baseball-Cap, dunkle Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Jägerhuberstraße, Maxhofstraße Steinkirchner Straße und Neurieder Straße (Fürstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

34. Mehrere Einbrüche in Mehrfamilienhäuser – Ludwigsvorstadt

Fall 1:

Am Samstag, 04.01.2025, im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Terrassentür zu einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigsvorstadt.

Dort durchsuchte der Täter die Räumlichkeiten. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts aus dem Objekt entwendet.

Eine Anwohnerin bemerkte die angegangene Terrassentür und informierte den Polizeinotruf 110.

Fall 2:

Am Samstag, 04.01.2025, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 22:45 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigsvorstadt. Dort öffnete er die Balkontür gewaltsam.

Die Wohnung wurde umfassend nach Diebesgut durchsucht. Der Täter entwendete Schmuck und Wertgegenstände und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen vierstelligen Betrag.

Ein Anwohner bemerkte den Einbruch und informierte den Polizeinotruf 110.

Fall 3:

Am Samstag, 04.01.2025, im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 23:30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses. Dort öffnete er gewaltsam ein Fenster und begab in die Wohnung.

Im Anschluss entwendete er Bargeld im dreistelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Eine Anwohnerin verständigte den Polizeinotruf 110, nachdem sie den Einbruch bemerkt hatte.

In allen drei Fällen führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 53 hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in den Bereichen Herzog-Heinrich-Straße, Mozartstraße, Kobellstraße und Platenstraße (Fall 1), Herzog-Heinrich-Straße, Uhlandstraße, Bavariaring und Pettenkoferstraße (Fall 2) und Mozartstraße, Kobellstraße und Herzog-Heinrich-Straße (Fall 3) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

35. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl an Kfz – Garching

Am Samstag, 04.01.2025, gegen 23:05 Uhr, informierte ein unbeteiligter Zeuge den Polizeinotruf 110, nachdem er eine schlafende Person in einem Auto mit laufendem Motor auf einem öffentlichen Parkplatz festgestellt hatte. Der Schlafende war auch durch lautes Klopfen nicht ansprechbar.

Bei Eintreffen der Beamten der Münchner Polizei konnte der Mann in wachem Zustand angetroffen werden. Es handelte sich bei ihm um einen 23-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Bei der anschließenden Überprüfung ergab sich, dass gegen den 23-Jährigen zwei offene Haftbefehle bestehen. Zudem stimmten die angebrachten Kennzeichen an dem Pkw nicht mit dem Fahrzeugschein überein. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich nun in Haft. Gegen ihn wird nun ergänzend unter anderem wegen Diebstahls an einem Kraftfahrzeug, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt.

Das Kommissariat 54 hat die diesbezüglichen Ermittlungen übernommen.

36. Größerer Polizeieinsatz – Altstadt

Am Samstag, 04.01.2025, gegen 21:30 Uhr, wurde eine gemeinsame Streife der U-Bahnwache München und der Polizeiinspektion 41 (Laim) im Sperrengeschoss des Hauptbahnhofes auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aufmerksam.

Die körperliche Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten Frau und einer 18-Jährigen mit Wohnsitz in München konnte durch die Beamten unterbunden werden. Während der Trennung der 18-Jährigen von der unbekannten Frau störte eine ebenfalls anwesende 17-Jährige mit Wohnsitz in München die polizeiliche Maßnahme.

Die beiden renitenten jungen Frauen (die 17-Jährige und die 18-Jährige) mussten schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden, wobei sie auch weiterhin Widerstand leisteten. Hierbei spuckte die 18-Jährige einem Beamten ins Gesicht und beleidigte die Einsatzkräfte. Die bislang unbekannte Frau entfernte sich in der unübersichtlichen Lage vom Einsatzort.

An dem Einsatz waren viele Kräfte der Polizei involviert. Die 17-Jährige und die 18-Jährige wurden vorläufig festgenommen.

Ein 25-jähriger Polizeibeamter wurde durch die Widerstände leicht verletzt.

Die 18-Jährige wurde unter anderem wegen Widerstand und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt sowie wegen einer Beleidigung. Gegen die 17-Jährige wurde Anzeige wegen Widerstand auf Vollstreckungsbeamte erstattet.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

37. Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus – Grünwald

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 26.12.2024, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 05.01.2025, 16:20 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an einen Schlüssel eines Einfamilienhauses, der auf dem Grundstück deponiert war. Damit wurde die Haustür geöffnet.

Anschließend wurde das Haus nach Wertsachen durchsucht. Der oder die unbekannten Täter öffnete gewaltsam einen Tresor und entwendeten die darin befindlichen Wertgegenstände sowie Bargeld. Es entstand ein hoher Beuteschaden.

Der oder die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Mauerberg, Am Daiacker, Eibseestraße und Tölzer Straße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

38. Brand eines Carports – Bogenhausen

Am Samstag, 04.01.2025, gegen 18:15 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei über einen Brand in Bogenhausen informiert.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand ein zu einem Anwesen gehörendes Carport in Brand und die ebenfalls alarmierte Feuerwehr hatte bereits mit Löscharbeiten begonnen.

Unter dem Carport standen ein Fahrzeug sowie mehrere Gartengeräte, die ebenfalls brannten. Die Feuerwehr konnte den Brand restlos löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.