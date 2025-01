KEMPTEN. Am 06.01.2025, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Pkw die Bahnhofstraße stadteinwärts. Auf Höhe des Forum Allgäu kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen die Gebäudewand der Allgäuer Straße 1. Die Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 74-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Zur Gesamtschadenshöhe am Pkw und des Gebäudes können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Durch die Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Kempten unterstützte mit circa 20 Einsatzkräften bei der Absicherung der Unfallstelle. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten (Allgäu) unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 zu melden. (VPI Kempten)

