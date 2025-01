0026 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Im Zeitraum von Donnerstag (02.01.2025), 18.00 Uhr, bis Freitag (03.01.2025), 07.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines Büros in der Halderstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0027 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (21.12.2024), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (02.01.2025), 06.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen roten Chevrolet Orlando in der Bülowstraße an der vorderen und hinteren rechten Seite. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag (29.12.2024), 00.30 Uhr, bis Montag (30.12.2024), 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen VW Golf in der Reichenbergstraße. Der Golf parkte auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den beiden oben genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (03.01.2025) touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11.10 Uhr und 20.30 Uhr einen roten Seat Formentor in einer Tiefgarage in der Jesuitengasse. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0028 – Polizei ermittelt nach Mitführen einer Waffe

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (04.01.2025) führte ein 18-Jähriger eine Schreckschusswaffe ohne erforderliche Erlaubnis in einer Bar in der Maximilianstraße mit sich.

Gegen 01.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass der 18-Jährige offenbar eine Waffe in der Hand halte und diese anschließend in seine Jacke steckte. Die Polizeibeamten nahmen den 18-Jährigen fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die Schreckschusswaffe samt Munition sowie ein Einhandmesser. Da der 18-Jährige nicht die erforderliche Erlaubnis hatte, stellte die Polizei die Gegenstände sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 18-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 18-Jährigen.

0029 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (04.01.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Halderstraße.

Gegen 03.30 Uhr geriet eine Gruppe in einen zunächst verbalen Streit mit mindestens drei weiteren bislang unbekannten Personen. Im weiteren Verlauf schlugen die unbekannten Täter einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Der 19-Jährige und der 20-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0030 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Montag (06.01.2025) schlug ein 22-jähriger Mann einen 54-jährigen Mann in der Holzbachstraße offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der 22-Jährige stand hierbei unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 01.30 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seinem Fahrrad in der Holzbachstraße. Offenbar unvermittelt schlug der entgegenkommende 22-jährige Fußgänger den Fahrradfahrer ins Gesicht. Nach aktuellem Kenntnisstand kannten sich der Fahrradfahrer und der Fußgänger nicht. Der 54-Jährige stürzte vom Fahrrad. Der 22-Jährige flüchtete. Durch den Schlag wurde der 54-Jährige leicht verletzt.

Die Polizei stoppte den 22-Jährigen im Rahmen der Fahndung nach kurzer Zeit in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten Drogen bei dem Mann und stellten diese sicher. Ein Drogenschnelltest bei dem 22-Jährigen verlief positiv auf Amphetamin und Kokain.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 22-jährigen Mann.

0031 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (04.01.2025) fuhr ein 28-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis im Hanreiweg.

Gegen 01.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 28-Jährigen nachdem er über eine rote Ampel fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 28-jährigen Mann.

0032 – Verkehrsunfall

Universitätsviertel – Am gestrigen Sonntag (05.01.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Messeparkplatz. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 02.15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Elinor-Ostrom-Straße auf den Messeparkplatz. Hierbei kam der 18-Jährige offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn ab und rutschte den Hügel auf die Bundesstraße B17 hinunter. Das Auto überschlug sich. Der 19-jährige Beifahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 18-jährigen Autofahrer.