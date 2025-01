LINDENBERG. In den frühen Morgenstunden des 05.01.2024 wurden mehrere Pkw-Fahrer auf der B12 bei Buchloe auf einen beginnenden Brand eines Stadels am Ortsrand von Lindenberg bei Buchloe im Bereich der Alpenblickstraße aufmerksam. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Buchloe befand sich der Stadel bereits im Vollbrand. Das Feuer konnte anschließend durch die Freiwilligen Feuerwehren der Orte Lindenberg und Buchloe, welche mit 35 Einsatzkräften sowie dem Kreisbrandmeister vor Ort waren, erfolgreich bekämpft werden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 75.000,00 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Buchloe sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache erfolgt durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren. (KPI Memmingen – KDD)

