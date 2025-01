OTTOBEUREN. Gegen 11:15 Uhr erreichten die Notrufzentrale mehrere Meldungen über den Brand eines Containergebäudes in der Memminger Straße. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf geschätzt 500.000 Euro.

Am 03.01.2025, gegen 11:15 Uhr, kam es zu dem Brand eines Wohngebäudes in der Memminger Straße. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreifen befand sich die Unterkunft bereits in Brand. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hatten ihre Zimmer zum Glück bereits verlassen können. Die Polizei wies ihnen eine Örtlichkeit außerhalb des Gefahrenbereichs zu, wo sie sich aufhalten konnten. Aufgrund einer aufsteigenden Rauchwolke wurde zudem die Bevölkerung gewarnt und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach vorläufigem Ermittlungsstand verletzten sich sechs Personen leicht. Fünf Personen, darunter drei Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Gebäudes, ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und eine Einsatzkraft des Rettungsdienstes, erlitten eine Rauchgasintoxikation und mussten teils in Kliniken medizinisch behandelt werden. Eine weitere Person stand kurzzeitig unter Stock, konnte vor Ort jedoch wieder aus ärztlicher Behandlung entlassen werden. Der Bereich um den Brandort wurde für etwa drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren aus Ottobeuren und dem Unterallgäu löschten den Brand ab und verhinderten so das Übergreifen auf andere Gebäude. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Memmingen sowie Kräfte der Kriminalpolizei Memmingen und ein Polizeihubschrauber waren am Einsatz vor Ort beteiligt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kann eine Brandlegung von außen ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Brandfall übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen. (PP Schwaben Süd/West)

Redaktionelle Änderung: Eine der verletzten Personen durch Rauchgasintoxikation war ein Sicherheitsdienstmitarbeiter. (mb)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).