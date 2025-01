ZIRNDORF. (10) Im Zeitraum von 01.01.2025 (Mittwoch) bis 03.01.2025 (Freitag) wurden im Zirndorfer Stadtteil Pinderpark mehrere Gartenhäuser aufgebrochen und die darin abgestellten Pedelecs und E-Scooter entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Tatzeitraum brachen Unbekannte in der Gerhart-Hauptmann-Straße, Wintersdorfer Straße, Hermann-Hesse-Weg und in der Geisleithenstraße im Stadtteil Pinderpark insgesamt fünf Gartenhütten auf, welche sich jeweils auf Privatgrundstücken befanden. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Schlösser in die Hütten und entwendeten darin abgestellte hochwertige Pedelecs und E-Scooter.

Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf ca. 16 000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden an den Gartenhütten dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die relevante Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zirndorf unter der Rufnummer 0911 96927-0 zu melden.



