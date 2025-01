0015 - Polizei sucht Zeugen nach Opferstockdiebstahl

Hochzoll – Im Zeitraum von Sonntag (29.12.2024), 12.00 Uhr, bis Montag (30.12.2024), 18.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Geld aus einem Opferstock einer Kirche in der Grüntenstraße.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.

0016 – Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Augsburg - Am Donnerstag (02.01.2025) kam es zu einem Betrug an einer 89-jährigen Frau durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte der Frau mit, dass sie Opfer eines vermeintlichen Betruges geworden sei und die Bankkarte sowie der PIN der Frau nun abgeholt werden müssten. Ein Mann kam zu der Anschrift der 89-Jährigen und nahm die Karte und den PIN entgegen. Gegen Mittag wurde mit der Bankkarte Geld abgehoben.

Die 89-Jährige erzählte ihrer Tochter von dem Vorfall, welche die Karte sperren ließ. Es entstand ein Vermögenschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

0017 – Polizei ermittelt nach E-Scooter-Diebstahl

Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (31.12.2024), 22.00 Uhr, bis Mittwoch (01.01.2025), 01.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter in der Eschenhofstraße. Der E-Scooter war an einem Verkehrsschild versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der 0821/323-2610 entgegen.

0018 – Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (02.01.2025) fuhr ein 53-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis im Kobelweg.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 53-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 53-jährigen Mann.

0019 – Mann leistet Widerstand gegen die Polizei

Innenstadt – Am Donnerstag (02.01.2025) nahm die Polizei einen 45-jährigen Mann fest. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Beamten.

Gegen 09.30 Uhr beleidigte und bedrohte der 45-Jährige zwei Mitarbeiter in einer Einrichtung in der Johannes-Rösle-Straße. Aufgrund dessen verständigten diese die Polizei. Den Aufforderungen die Einrichtung zu verlassen, kam der Mann nicht nach.

Der 45-jährige verhielt sich sehr aggressiv gegenüber der Polizei. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest und brachten ihn in den Polzeiarrest. Hierbei beleidigte dieser die Polizisten und leistete Widerstand. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch gegen den 45-Jährigen.

0020 – Passant beobachtet Unfallflucht

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (02.01.2025) touchierte ein 41-jähriger Autofahrer den Seitenspeiegel eines Autos in der Schillstraße. Der Mann flüchtete.

Gegen 15.15 Uhr beobachtete ein Passant den Unfall. Der Unfallverursacher fuhr offenbar weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Passant verständigte daraufhin die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der 41-Jährige als Fahrer identifiziert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 41-jährigen Mann.

0021 – Polizei ermittelt wegen Räuberischen Diebstahls

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag (02.01.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Parfüm aus einer Drogerie in der Hochzoller Straße. Der Mann floh.

Gegen 15.15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Drogerie den Unbekannten, als dieser ein Parfüm mit einem mittleren zweistelligen Geldwert aus dem Regal nahm und in seine Jacke steckte. Anschließend verließ der unbekannte Täter die Drogerie ohne zu bezahlen.

Der Mitarbeiter sprach den Unbekannten außerhalb des Geschäfts an und versuchte ihn zu stoppen. Daraufhin zog der unbekannte Täter offenbar ein Taschenmesser und floh. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0022 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (26.12.2024), 12.00 Uhr, bis Donnerstag (02.01.2025), 11.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen weißen Kleintransporter der Marke Peugeot in der Lützowstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0023 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Handys

Haunstetten – Am vergangenen Dienstag (31.12.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 08.50 Uhr und 09.00 Uhr das Handy einer 73-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Landsberger Straße. In der Handyhülle befanden sich diverse Karten und Bargeld.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0024 – Einbruch in Schule

Göggingen – Im Zeitraum von Montag (30.12.2024), 12.00 Uhr, bis Donnerstag (02.01.2025), 09.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einer Schule in der Von-Cobres-Straße. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.