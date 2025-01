ILLERTISSEN. Am 02.01.2025 gegen 14:25 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße NU 5 zwischen Unterroth und Illertissen ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Wie sich vor Ort herausstelle, übersah eine 79-jährige PKW-Fahrerin, aus Fahrtrichtung Unterroth kommend, den stockenden Verkehr voraus. Dabei kam es zum Auffahrunfall. In Folge dessen wurden drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Insgesamt wurden drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein bislang geschätzter Gesamtschaden von über 33.000 Euro. Die Kreisstraße zwischen Unterroth und Illertissen musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gänzlich gesperrt werden. Die Feuerwehren Illertissen und Jedesheim, sowie die Straßenmeisterei waren ferner am Einsatz beteiligt. (PI Illertissen)

