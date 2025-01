ROTTACH-EGERN, LKR. MIESBACH. Hoher Sachschaden entstand durch einen Zimmerbrand in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Rottach-Egern am Donnerstagmorgen, 2. Januar 2025. Bei dem Brand verletzte sich ein Bewohner leicht. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei Miesbach geführt.

Am Donnerstagmorgen (02.01.205) wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Rottach-Egern und Kreuth, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Brand in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Ludwig-Thoma-Straße in Rottach-Egern alarmiert.

In einem Zimmer der Wohnung im ersten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen, weitere Räume der Wohnung wurden vom Rußniederschlag in Mitleidenschaft gezogen. Bei eigenen Löschversuchen verletzte sich ein 37-jähriger Bewohner leicht, konnte sich aber zum Glück rechtzeitig aus der Wohnung in Sicherheit bringen. Er kam später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell am Einsatzort und hatten die Flammen schon 30 Minuten nach ihrer Alarmierung gelöscht. Dennoch beläuft sich der Sachschaden vermutlich auf einen sechsstelligen Euro-Betrag.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Wiessee. Noch am Brandort übernahmen die Ermittler der Kriminalpolizeistation Miesbach die weiteren Ermittlungen in dieser Sache. Die Untersuchungen zur Brandursache dauern derzeit an.