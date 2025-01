10. Illegaler Handel mit Betäubungsmittel; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Moosach und Au

Über einen längeren Zeitraum wurden aufgrund polizeilicher Erkenntnisse intensive Ermittlungen durch das Kommissariat 83 in Bezug auf Illegalen Handel mit Betäubungsmittel im Stadtgebiet durchgeführt. Es ergaben sich Hinweise auf zwei Wohnungen, die regelmäßig für den Verkauf von Betäubungsmittel genutzt wurden.

Am Montag, 16.12.2024 konnten zwei Durchsuchungsbeschlüsse in den beiden Objekten (Moosach und Au) vollzogen werden. In der Wohnung in Moosach konnten unter anderem eine beträchtliche Menge Heroin und mehrere tausend Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt werden. Im Zuge dessen erhärtete sich der Tatverdacht gegen zwei Personen. Es handelt sich dabei um einen 19-jährigen albanischen Staatsangehörigen und eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München, welche angetroffen und festgenommen wurden. Ein drittes Wohnobjekt, welches der Tatverdächtigen zuzuordnen ist, wurde anschließend ebenfalls mittels Durchsuchungsbeschluss durchsucht. Dort wurden eine weitere nicht geringe Menge Betäubungsmittel und weitere Handelsutensilien beschlagnahmt.

Beide Tatverdächtige befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 83 (Rauschgiftdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

11. Falsche Handhabung mit Pyrotechnik; eine Person verletzt – Olympiapark

Am Mittwoch, 01.01.2025, gegen 15:40 Uhr, wurde die integrierte Leitstelle über eine verletzte Person im Olympiapark informiert. Sofort wurden der Rettungsdienst sowie Beamte der Münchner Polizei zu dem Einsatzort geschickt.

Bei der Person handelt es sich um einen 14-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der Jugendliche hantierte zuvor mit einer aufgefundenen Pyrotechnik, als diese plötzlich in seinen Händen los ging. Er wurde an Händen und im Gesicht verletzt. Der 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen dazu übernommen.

Es wird in diesem Zusammenhang eindrücklich von Seiten der Kriminalpolizei davor gewarnt, liegengelassene oder im Freien aufgefundene Feuerwerksgegenstände aufzunehmen oder erneut anzuzünden.

12. Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens – Sauerlach

Am Mittwoch, 01.01.2025, gegen 00:10 Uhr, verständigte ein Anwohner den Polizeinotruf 110, nachdem Teile eines landwirtschaftlichen Gebäudekomplexes in Brand standen.

Sofort wurden Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Bei Eintreffen der Beamten stand ein unbewohnter Teil des Gehöfts in Flammen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand restlos löschen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen, mehr als zwei Millionen Euro beträgt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

13. Größerer Polizeieinsatz – Kirchheim

Am Mittwoch, 01.01.2025, gegen 20:40 Uhr, brannten ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz im Landkreis München, in Kirchheim auf offener Straße Feuerwerkskörper ab. Daraufhin wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann von einem Balkon aus angesprochen. Zudem hantierte er mit einer Schusswaffe und bedrohte die Jugendlichen. Der 13- und der 14-Jährige verließen daraufhin die Tatörtlichkeit und vertrauten sich ihren Erziehungsberechtigten an. Diese verständigten mit etwas zeitlichem Verzug die Polizei.

Sofort fuhren mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Der Tatverdächtige konnte vor Ort gesichert werden. Es handelt sich um einen 53-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. In der Wohnung wurden mehrere Waffen und Munition sichergestellt. Der 53-Jährige wird nun unter anderem wegen Bedrohung angezeigt.

Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz dauern an.

Das Kommissariat 26 (u.a. Bedrohung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

14. Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte – Obersendling

Am Dienstag, 31.12.2024, gegen 21:00 Uhr, stellte ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München eine Alarmauslösung an seinem Anwesen fest. Er verständigte daraufhin die Polizei und mehrere Streifen fuhren zur Tatörtlichkeit.

Nach ersten Ermittlungen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Grundstück des 37-Jährigen. Daraufhin wurde der Alarm ausgelöst und der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, normale Statur; bekleidet mit heller Jacke und dunkler Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feldafinger Straße, Hechendorfer Straße und Münsinger Straße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

15. Einbruch in Wohnung – Harlaching

Am Mittwoch, 01.01.2025, gegen 19:00 Uhr, stellte ein 65-Jähriger in seiner Wohnung in München fest, dass in diese eingebrochen wurde.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf den Balkon der Wohnung und verschafften sich so gewaltsam Zutritt. Die Wohnung wurde daraufhin nach Stehlgut durchsucht. Es wurde Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Dienstag, 31.12.2024, 13:00 Uhr, bis 01.01.2025, 19:00 Uhr, im Bereich der Harthauserstraße, Menterschwaigstraße, Meichelbeckstraße und Benediktenwandstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

16. Festnahme einer Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung durch Brandlegung – Ramersdorf

Am Mittwoch, 01.01.2025, gegen 00:10 Uhr, konnte ein Zeuge eine weibliche Person dabei beobachten, wie diese Holzteile auf dort stillgelegte Tramgleise legte, sie mit Benzin übergoss und anzündete. Der Busverkehr wurde durch die brennenden Holzteile blockiert. Der Zeuge verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

Der Holzstapel befand sich beim Eintreffen der Polizeistreifen im Vollbrand, konnte jedoch durch die verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Die 26-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in München konnte durch die Einsatzkräfte am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie wurde zur weiteren Abklärung mit auf eine Polizeidienststelle verbracht, wo sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Die 26-Jährige wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung durch Brandlegung angezeigt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

17. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte im Nachgang nach staatschutzrelevantem Delikt – Pasing

Am 01.01.2025, gegen 00:00 Uhr, informierten Passanten den Notruf darüber, dass mehrere Personen eine Israelflagge auf offener Straße verbrennen würden.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurden diese unverzüglich und ohne erkennbaren Anlass, aus einer größeren Personengruppe heraus, mit Feuerwerkskörpern beschossen. Zudem wurden auch Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Es wurden unverzüglich starke Einsatzkräfte, unter anderem das Unterstützungskommando der Polizei München, zur Einsatzbewältigung hinzugerufen.

Die handelnden Personen waren größtenteils vermummt und suchten Schutz zwischen umstehenden Passanten. Insgesamt befanden sich ca. 60 Personen an der Einsatzörtlichkeit. Etwa fünf bis zehn Personen gingen aktiv gegen die Polizei vor.

Zur störungsfreien Durchführung der polizeilichen Maßnahme vor Ort mussten die eingesetzten Beamten mehrere Platzverweise aussprechen.

Da sie hierbei teils aktiv angegangen wurden, musste auch der Einsatz von Pfefferspray angedroht und letztlich gegen einen 49-Jährigen, mit Wohnsitz in München, eingesetzt werden.

Die Menschenansammlung musste durch den Einsatz vieler Polizeikräfte aufgelöst werden.

Keiner der Beamten wurde bei dem Einsatz verletzt. Sachschaden an den Einsatzfahrzeugen entstand nach derzeitigem Sachstand nicht.

In dem Gesamtgeschehen wurden zahlreiche Delikte zur Anzeige gebracht. Das Kommissariat 45 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Scapinellistraße, Lortzingstraße und Bodenseestraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.