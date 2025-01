EMSKIRCHEN. (4) In der Nacht von Mittwoch (01.01.2025) auf Donnerstag (02.01.2025) brach in einer Scheune in Emskirchen (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein Brand aus. Die Feuerwehr war über Stunden mit dem Löschen des Feuers beschäftigt.



Gegen 03:15 Uhr meldeten Zeugen den Brand einer Scheune im Ortsteil Eckenberg.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Anwesen bereits in Vollbrand. Zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren waren über Stunden mit Löscharbeiten beschäftigt.

In der Scheune befanden sich neben Heu- und Strohballen auch diverse landwirtschaftliche Fahrzeuge bzw. Geräte.

Im Rahmen der Löscharbeiten zog sich ein Feuerwehrmann eine Rauchgasintoxikation zu und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen, u.a. auch zur derzeit noch unbekannten Brandursache, führt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Janine Mendel