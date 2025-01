BAMBERG. Am frühen Mittwochmorgen kam es im Pflegezentrum am Jakobsberg zu einem Schwelbrand. Gegen 4.30 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Hauses aus, nachdem es in einem Lager- und Technikraum im Keller zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten umgehend zur Einsatzstelle aus. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand zügig löschen. Eine 88-jährige Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgase und wurde vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt. Eine Evakuierung des Pflegezentrums war nicht erforderlich. Während der Löscharbeiten mussten umliegende Straßen kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.