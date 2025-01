0002 - Polizei nimmt verdächtige Person fest

Universitätsviertel - Am heutigen Mittwoch (01.01.2025), ging bei der Polizei, gegen 01:00 Uhr, die Mitteilung über eine verdächtige Person ein. Diese war mit einer Sturmhaube und einer Waffe im Bereich der Lilienthalstraße unterwegs.

Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen flüchtete der Mann zu einer nahegelegenen Tankstelle, wo er umgehend festgenommen und gefesselt wurde. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen konnte die Sturmhaube und eine Gaspistole aufgefunden werden. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Der Beschuldigte wurde zur Anzeigenaufnahme auf die Dienststelle gebracht. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach.

Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen, die Waffe wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Vergehen gegen das Waffengesetz und Beleidigung.

0003 - Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Oberhausen - Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (29./30.12.2024) wurden in der Augustastraße, gegen 00:30 Uhr, zwei Automaten beschädigt. Ein oder mehrere unbekannte Täter rissen die Scheiben der Automaten heraus, die Ware und mehrere Plastikteile lagen auf dem Boden. Ob Bargeld aus den Automaten entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet mögliche Zeugen, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0004 - Polizei nimmt Täter nach Körperverletzung fest

Innenstadt - Am Montagabend (30.12.2024), gegen 23:45 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, wobei eine Person verletzt wurde.

Die zwei Gruppen befanden sich an einer Tankstelle An der Blauen Kappe. Ein 26-Jähriger pöbelte hier die Personen der anderen Gruppe an, bedrohte diese und schlug einem 23-Jährigen ins Gesicht. Dieser wurde durch den Schlag leicht verletzt. Anschließend entfernten sich der Täter und sein Begleiter.

Bei einer sofortigen Fahndung konnten die beiden Personen in der Nähe angetroffen werden. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder entlassen. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung und vorsätzlicher Körperverletzung.

0005 - Zeugensuche nach Körperverletzung

Oberhausen - Am 01.01.2025, gegen 04:15 Uhr, kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Freunden in der Jörg-Breu-Straße, bei der ein 21-Jähriger einen 22-Jährigen verletzte.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die beiden Männer in Streit, woraufhin der 21-Jährige auf den Geschädigten einschlug und diesen mehrfach ins Gesicht trat. Der Geschädigte wurde daraufhin bewusstlos.

Der 21-Jährige Beschuldigte flüchtete nach der Tat. Ein Mitteiler rief im Anschluss Polizei und Rettungsdienst, der Geschädigte wurde schwer verletzt ins Universitätsklinikum gebracht.

Die Polizeiinspektion Augsburg Oberhausen sucht nun nach möglichen Zeugen für die Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0006 - Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Innenstadt - Am Dienstag (31.12.2024), gegen 23:00 Uhr, schoss ein 27-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster seiner Wohnung. Als er anschließend seine Wohnung verließ, wurde er bereits von den eingetroffenen Polizeikräften in Empfang genommen.

Der 27-Jährige gab die Schussabgabe ohne Umschweife zu, in seinem Rucksack konnte die Schreckschusswaffe und Munition aufgefunden und sichergestellt werden.

Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz.