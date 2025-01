Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Freitagabend, 19.00 Uhr, bis Samstagvormittag, 10.00 Uhr, wurde ein blauer VW, T4, verkratzt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Bahnhofstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstag, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr, wurde ein grauer Audi, A4, beschädigt. Dieser war in dem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Würzburger Straße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend, gegen 20.55 Uhr, wurde ein Altkleidercontainer im Seligenstädter Weg durch einen Brand beschädigt. Offenbar hatte ein bislang Unbekannter einen Feuerwerkskörper darin gezündet. Der Container brannte aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Aus dem Toilettenwagen am Neubau der Kindertagesstätte in der Ludwig-Caps-Straße haben Unbekannte zwei Heizlüfter entwendet. Die Tatzeit war im Laufe des Donnerstags (19. Dezember).

LEIDERSBACH, OT EBERSBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe der Weihnachtsfeiertage wurde ein Bildstock mit Heiligenfigur beschädigt. Ein Unbekannter hat die Figur offenbar in Brand gesetzt. Der Bildstock aus Sandstein befindet sich am Rande eines Waldweges bei der Schloßberghütte zwischen Soden und Ebersbach.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.