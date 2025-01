Der 49-jährige Vladislav KOKINS hat im Lauf des 24. Dezember 2024, das Krankenhaus in der Straße Am Hasenkopf verlassen. Gegen 15:00 Uhr haben ihn Mitarbeiter der Einrichtung zuletzt gesehen. Seither wurde er nicht mehr gesichtet. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Die Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Daher wird nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 190 cm groß bei schlanker Statur

Stirnglatze

Trug zuletzt eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, eine schwarze Jacke und Badesandalen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.