Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Ein 32-jähriger Mann aus Selb steht im Verdacht, einen 52-jährigen Mitbürger mit einer Machete erheblich verletzt zu haben. Dank des schnellen Eingreifens der Zentralen Einsatzdienste Hof konnte der Tatverdächtige kurz darauf festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Hof und die Staatsanwaltschaft Hof ermitteln zu den Hintergründen der Tat.

Eine Zeugin hatte am Montagabend gegen 18 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einem Wohngebiet in Selb gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen griff der 32-jährige Tatverdächtige einen 52-jährigen Mann auf der Straße an und fügte ihm mit einer Machete zwei Schnitte im Kopfbereich zu. Das Opfer erlitt hierbei erhebliche, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Direkt im Anschluss soll der Tatverdächtige versucht haben, mit der Machete eine 20-jährige Frau aus Selb anzugreifen. Sie konnte den Angriff abwehren und blieb unverletzt. Zudem soll der Mann zwei Fahrzeuge beschädigt und dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet haben. Nach der Tat ergriff der 32-Jährige die Flucht. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Hof nahmen ihn kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest.

Die Kriminalpolizei Hof hat bereits am Montagabend die Ermittlungen übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof ließen Beamte der Kripo bei dem Tatverdächtigen eine Blutentnahme durchführen, da der Verdacht besteht, dass er zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Am Dienstagvormittag wurde der 32-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl wegen des versuchten Totschlags in zwei Fällen und der gefährlichen Körperverletzung. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die genauen Hintergründe und das Motiv der Tat sind noch unklar und aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.